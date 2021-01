Audi Q5 Sportback - In Italia con prezzi a partire da 56 500 euro

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'apre gli ordini della Q5in, con le prime consegne previste adal prossimo mese di giugno. La Suv-coupé da 4,69 metri è proposta ada 56.500con tre motorizzazioni e in quattro allestimenti, che riprendono i contenuti della Q5 già disponibile sul mercato. Benzina e diesel mild hybrid. I clienti potranno scegliere tra i powertrain 45 TFSI 2.0 a benzina da 265 CV (191-208 g/km), 40 TDI 2.0 da 204 CV (165/181 g/km) e 50 TDI 3.0 V6 da 286 CV (211-228 g/km). Tutte e tre le motorizzazioni sono dotate del sistema ibrido leggero (a 48 Volt per la sola 50 TDI), della trazione quattro e del cambio automatico (S tronic per le quattro cilindri e Tiptronic a otto marce per la V6 50 TDI). Ancora assenti dalla gamma, invece, la versione plug-in e la ...