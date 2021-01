Atalanta, Papu Gomez non verrà ceduto ad una diretta rivale nella corsa Champions League (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La rottura tra Alejandro Gomez e l’Atalanta sembra ormai essere insanabile, tanto che l’unica possibilità per la società bergamasca sarebbe la cessione dell’argentino. Stando a quanto riferito da ‘SkySport’, però, la Dea non avrebbe alcuna intenzione di cedere il Papu ad una diretta rivale per la qualificazione in Champions League. La destinazione di Gomez, dunque, ad oggi sembrerebbe essere lontano dall’Italia o quantomeno non in un club di alta classifica che possa mettere i bastoni tra le ruote alla banda di Gian Piero Gasperini nella lotta per le posizioni europee. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La rottura tra Alejandroe l’sembra ormai essere insanabile, tanto che l’unica possibilità per la società bergamasca sarebbe la cessione dell’argentino. Stando a quanto riferito da ‘SkySport’, però, la Dea non avrebbe alcuna intenzione di cedere ilad unaper la qualificazione in. La destinazione di, dunque, ad oggi sembrerebbe essere lontano dall’Italia o quantomeno non in un club di alta classifica che possa mettere i bastoni tra le ruote alla banda di Gian Piero Gasperinilotta per le posizioni europee. SportFace.

