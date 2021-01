Atalanta | Gasperini | Teniamo alla Coppa Italia Gomez? Abbiamo trovato un equilibrio

sportli26181512 : Convocati Atalanta: out Piccini e Mojica, sì a Gyabuaa e Cortinovis: Sono 24 i calciatori convocati da mister Gian… - Fantacalcio : Atalanta, Gasperini: 'Teniamo alla Coppa Italia, vi dico chi gioca in porta e...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta, Gasperini: il turnover è necessario - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta, Gasperini: il turnover è necessario - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta, Gasperini: il turnover è necessario -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

Calciomercato.com

Mister Gian Piero Gasperini oggi ai microfoni di RaiSport ha presentato così la partita che aspetta l'Atalanta domani contro il Cagliari per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/21: "È una com ...il tecnico Gasperini ha presentato in conferenza stampa la partita di Coppa Italia fra Atalanta e Cagliari del 14 gennaio.