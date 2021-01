Atalanta, Gasperini: “Teniamo alla Coppa Italia e con il Cagliari sfrutteremo fattore casalingo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Vigilia di Atalanta-Cagliari, match degli ottavi di finale di Coppa Italia: domani sera la gara sarà trasmessa in diretta alle ore 21.15 su Rai 2. Il tecnico nerazzurro Gasperini ha presentato il match: "La Coppa Italia - ha detto a Rai Sport - è una competizione che in tanti prendono sottogamba inizialmente poi quando si va avanti ci tengono tutti. Ci Teniamo anche noi perché abbiamo l’opportunità di giocare in casa contro il Cagliari, anche se il fattore campo oggi incide molto meno. L’affronteremo cercando di superare al turno al meglio delle nostre possibilità. È un ottimo momento per noi. Ma nel calcio ti devi ripetere continuamente anche perché non puoi mai fermarti".caption id="attachment 987547" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Vigilia di, match degli ottavi di finale di: domani sera la gara sarà trasmessa in diretta alle ore 21.15 su Rai 2. Il tecnico nerazzurroha presentato il match: "La- ha detto a Rai Sport - è una competizione che in tanti prendono sottogamba inizialmente poi quando si va avanti ci tengono tutti. Cianche noi perché abbiamo l’opportunità di giocare in casa contro il, anche se ilcampo oggi incide molto meno. L’affronteremo cercando di superare al turno al meglio delle nostre possibilità. È un ottimo momento per noi. Ma nel calcio ti devi ripetere continuamente anche perché non puoi mai fermarti".caption id="attachment 987547" ...

Sport_Mediaset : #Atalanta, #Gasperini: 'Col Cagliari turnover necessario'. #SportMediaset - Noovyis : (Atalanta, i convocati di Gasperini per il Cagliari: assenti Pasalic e Gomez) Playhitmusic - - ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Teniamo alla Coppa Italia e con il Cagliari sfrutteremo fattore casalingo' -… - sportli26181512 : Atalanta-Cagliari, Gasperini: 'Turnover necessario, sarà un'occasione per chi gioca meno': L'allenatore nerazzurro… - Fprime86 : RT @SkySport: Atalanta-Cagliari, Gasperini: 'Turnover necessario, sarà un'occasione per chi gioca meno' -