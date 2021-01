Atalanta, Coppa Italia grande occasione. Storia, numeri e soldini (non pochi) di una competizione che è vietato snobbare (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un’Atalanta che viene da tre splendide vittorie consecutive in campionato scenderà in campo giovedì sera, alle 21:15, in casa contro il Cagliari. No, niente turno infrasettimanale. Torna la Coppa Italia. Dopo la delusione dell’anno scorso, con la squadra di Gasperini … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un’che viene da tre splendide vittorie consecutive in campionato scenderà in campo giovedì sera, alle 21:15, in casa contro il Cagliari. No, niente turno infrasettimanale. Torna la. Dopo la delusione dell’anno scorso, con la squadra di Gasperini …

LeoVegasBrasil : ?? SEMANA DE COPPA! ???? Fiorentina x Internazionale Napoli x Empoli Juventus x Genoa Sassuolo x Spal Atalanta x Cag… - Dolce_Globo : La miseriaccia, i quarti di finale di coppa Italia sono il giovedì 2 giorni prima della partita in campionato cont… - Stefano_FVCG : @Silvio_Luciani In parte lo fece l'Atalanta nel 1987. Ma non vinse la coppa. Perse la finale contro il Napoli campi… - tuttoatalanta : L'Eco di Bergamo sulla Dea: 'L’Atalanta in Coppa, una lunga storia fra gioie e dolori' - AnfetaMilan : @cicco93as Però, non possiamo permetterci nemmeno di affrontare Cagliari, Inter e Atalanta da Lunedì a Sabato della… -