Atalanta-Cagliari, Gasperini: “Teniamo a passare il turno, avversario da non sottovalutare. Meglio senza Gomez? Rispondo così” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo il poker rifilato al Benevento in campionato, per l'Atalanta è tempo di tuffarsi sulla Coppa Italia.E' in programma domani (giovedì 14 gennaio, ndr), alle ore 21,15, il match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia fra Atalanta e Cagliari. I nerazzurri, dopo un periodo opaco, hanno ricominciato a macinare gioco e gol, ed il tecnico Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha presentato così la gara contro i rossoblù: "Nonostante il momento difficile il Cagliari resta una buona squadra che ha iniziato la stagione con tante ambizioni e giocatori validi. In tanti inizialmente prendono sottogamba la Coppa Italia, poi quando si va avanti ci tengono tutti. E noi ci Teniamo perchè abbiamo la possibilità di giocare in casa, nonostante il fattore campo oggi ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo il poker rifilato al Benevento in campionato, per l'è tempo di tuffarsi sulla Coppa Italia.E' in programma domani (giovedì 14 gennaio, ndr), alle ore 21,15, il match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia fra. I nerazzurri, dopo un periodo opaco, hanno ricominciato a macinare gioco e gol, ed il tecnico Gian Piero, in conferenza stampa, ha presentatola gara contro i rossoblù: "Nonostante il momento difficile ilresta una buona squadra che ha iniziato la stagione con tante ambizioni e giocatori validi. In tanti inizialmente prendono sottogamba la Coppa Italia, poi quando si va avanti ci tengono tutti. E noi ciperchè abbiamo la possibilità di giocare in casa, nonostante il fattore campo oggi ...

