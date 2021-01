“AstraZeneca il più avanzato”, ma è davvero così? L’Italia e la scommessa sul vaccino “sbagliato” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il vaccino AstraZeneca, già approvato e somministrato nel Regno Unito e in altri paesi, era stato tra i primi ad essere sviluppato. I ricercatori però hanno dovuto fare ulteriori test per certificarne l’efficacia con una dose e mezza. Un “ritardo” che pesa sul piano d’emergenza. L’Italia però dovrebbe avere al più presto ben 40,4 milioni di dosi AstraZeneca. «La consegna sarà più ricca a partire da aprile. Nel secondo trimestre arriveranno molte dosi. Nel primo trimestre non sono tutte quelle che avremmo voluto, ma sono quelle che abbiamo negoziato», ha spiegato la direttrice generale del dipartimento salute e sicurezza alimentare della Commissione Ue, Sandra Gallina, in un intervento al Parlamento europeo. “AstraZeneca il più avanzato”, ma è davvero ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il, già approvato e somministrato nel Regno Unito e in altri paesi, era stato tra i primi ad essere sviluppato. I ricercatori però hanno dovuto fare ulteriori test per certificarne l’efficacia con una dose e mezza. Un “ritardo” che pesa sul piano d’emergenza.però dovrebbe avere al più presto ben 40,4 milioni di dosi. «La consegna sarà più ricca a partire da aprile. Nel secondo trimestre arriveranno molte dosi. Nel primo trimestre non sono tutte quelle che avremmo voluto, ma sono quelle che abbiamo negoziato», ha spiegato la direttrice generale del dipartimento salute e sicurezza alimentare della Commissione Ue, Sandra Gallina, in un intervento al Parlamento europeo. “il più”, ma è...

