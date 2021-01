Assunzioni 2021 | tutti gli incentivi e bonus in Legge di Bilancio

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) È stata pubblicata, nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2020, lanumero 178 meglio nota comedi. Il testo, contenente ildi previsione per l’annoe quello pluriennale per il triennio-2023, dedica attenzione al tema delle agevolazioni, finalizzate a incentivare le aziende nelledi talune categorie lavorative, come giovani e donne, e sgravi specifici per le aziende ubicate nel Mezzogiorno. Vediamo nel dettagliogliintrodotti o confermati dalladiper chi assume personale neloltre alle misure già esistenti. Resta informato su tutte le novità del ...