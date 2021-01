Armie Hammer: dopo le accuse di cannibalismo e nuovi video, rinuncia al film Shotgun Wedding (Di giovedì 14 gennaio 2021) Armie Hammer ha rinunciato al film Shotgun Wedding dopo le polemiche per alcuni presunti messaggi condivisi su Twitter e due video apparsi online. Armie Hammer ha rinunciato al ruolo da protagonista della commedia Shotgun Wedding, in cui avrebbe affiancato Jennifer Lopez, a causa dello scandalo scatenato sui social media da alcuni presunti messaggi dai contenuti estremi e due nuovi video pubblicati dal DailyMail. Le riprese del progetto stavano per iniziare, ma proprio in questi giorni l'attore è al centro di gossip, indiscrezioni e sconcertanti accuse di cannibalismo. Un portavoce della produzione del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021)hato alle polemiche per alcuni presunti messaggi condivisi su Twitter e dueapparsi online.hato al ruolo da protagonista della commedia, in cui avrebbe affiancato Jennifer Lopez, a causa dello scandalo scatenato sui social media da alcuni presunti messaggi dai contenuti estremi e duepubblicati dal DailyMail. Le riprese del progetto stavano per iniziare, ma proprio in questi giorni l'attore è al centro di gossip, indiscrezioni e sconcertantidi. Un portavoce della produzione del ...

