Armi e bomba carta in casa, arrestato nel Napoletano – IL NOME (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Controlli delle forze dell’ordine a Napoli e provincia. Durante le operazioni dei militari, ieri sera, nell’abitazione di un uomo in via Nazionale delle Puglie a San Vitaliano la polizia ha trovato, in una intercapedine del garage, un ordigno esplosivo. La bomba carta del peso di circa 140 grammi è stata rimossa e messa in sicurezza dal personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale. Inoltre, sono state rinvenute 91 cartucce di diverso calibro, una pistola semiautomatica replica priva del tappo rosso con matricola abrasa e completa di caricatore, 3 mazze da baseball, una palina segnaletica con la scritta Polizia Locale, una cesoia spezzaferro, un piede di porco, un passamontagna e un lampeggiante magnetico. CArmine Sicondolfi, 47enne con precedenti, è stato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Controlli delle forze dell’ordine a Napoli e provincia. Durante le operazioni dei militari, ieri sera, nell’abitazione di un uomo in via Nazionale delle Puglie a San Vitaliano la polizia ha trovato, in una intercapedine del garage, un ordigno esplosivo. Ladel peso di circa 140 grammi è stata rimossa e messa in sicurezza dal personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale. Inoltre, sono state rinvenute 91 cartucce di diverso calibro, una pistola semiautomatica replica priva del tappo rosso con matricola abrasa e completa di caricatore, 3 mazze da baseball, una palina segnaletica con la scritta Polizia Locale, una cesoia spezzaferro, un piede di porco, un passamontagna e un lampeggiante magnetico. Cne Sicondolfi, 47enne con precedenti, è stato ...

