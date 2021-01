Aprilia | operazione ‘L’Erba del Vicino’ | nei guai padre | figlio e 3 amici pusher di famiglia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono cinque le misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti eseguite dalla Polizia di Stato di Latina alle prime luci dell’alba. Due uomini didi 59 e 31 anni- dopo le indagini svolte dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e coordinate dal Sostituto Procuratore Giuseppe Miliano della Procura della Repubblica di Latina – sono stati arrestati, mentre per loro tre stretti conoscenti, due ragazzi e una ragazza, tutti trentenni, è stata disposta la misura dell’Obbligo di presentazione alla P.G. I fatti L’episodio da cui è scaturita l’attività investigativa risale ad ottobre del 2019, allorquando la Squadra Mobile arresta un uomo ditrovato in possesso di oltre 35 kg di marijuana. Le successive investigazioni, anche di natura tecnica, hanno consentito di ...