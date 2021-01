Antonio Razzi: "I responsabili sono già organizzati, non rinunciano a 12mila euro al mese" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Se a salvare Conte saranno i responsabili? “Certo, sono già tutti organizzati e programmati. Con tutti quei parlamentari in meno dopo il referendum hanno paura di andare al voto. Così si faranno i famosi ‘fatti loro’ e andranno avanti”. La pensa così l’ex senatore Antonio Razzi, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. La scelta dei responsabili quindi secondo lei è economica, non politica. “Certo, è normale. Ci sono molto giovani che prima non avevano mai lavorato, non avevano un centesimo e ora prendono 12mila euro al mese. Chi di loro se ne andrebbe a casa?” Se lei fosse in Parlamento oggi accetterebbe di fare il responsabile? “Se vieni votato dagli italiani, come è stato il mio caso, è un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Se a salvare Conte saranno i? “Certo,già tuttie programmati. Con tutti quei parlamentari in meno dopo il referendum hanno paura di andare al voto. Così si faranno i famosi ‘fatti loro’ e andranno avanti”. La pensa così l’ex senatore, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. La scelta deiquindi secondo lei è economica, non politica. “Certo, è normale. Cimolto giovani che prima non avevano mai lavorato, non avevano un centesimo e ora prendonoal. Chi di loro se ne andrebbe a casa?” Se lei fosse in Parlamento oggi accetterebbe di fare il responsabile? “Se vieni votato dagli italiani, come è stato il mio caso, è un ...

