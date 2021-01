Anticipazioni Un Posto al Sole, Puntate 18-22 Gennaio 2021: Alex Lascia Vittorio! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 18 a venerdì 22 Gennaio 2021: Chiara ritorna. Michele e Silvia allertano la polizia… Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele vive momenti di sconforto alla radio. Poi convince Silvia ad avvertire la polizia, a seguito di una nuova aggressione. Chiara ritorna, mentre tra Alex e Vittorio è tutto finito! Filippo e Leonardo, dopo una rocambolesca fuga, ritornano a casa. L’Arena, però, sta molto male… Niko, intanto, è alle prese con il suo “ingombrante” assistente! Non mancheranno di stupirci, nemmeno questa volta, le Anticipazioni Un Posto al Sole, pronte a soffermarsi sulla trama delle Puntate ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)UnalTramada lunedì 18 a venerdì 22: Chiara ritorna. Michele e Silvia allertano la polizia…Unal: Michele vive momenti di sconforto alla radio. Poi convince Silvia ad avvertire la polizia, a seguito di una nuova aggressione. Chiara ritorna, mentre trae Vittorio è tutto finito! Filippo e Leonardo, dopo una rocambolesca fuga, ritornano a casa. L’Arena, però, sta molto male… Niko, intanto, è alle prese con il suo “ingombrante” assistente! Non mancheranno di stupirci, nemmeno questa volta, leUnal, pronte a soffermarsi sulla trama delle...

