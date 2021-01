Annunciate le dimissioni delle ministre IV | Renzi apre la crisi di governo

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Lapolitica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi”. Matteoha annunciato ledaldella delegazione di Italia Viva – leElena Bonetti e Teresa Bellanova e il sottosegretario Ivan Scalfarotto –ndo di fatto ladell’esecutivo. Il leader di IV ha escluso il ritorno al voto – “non si vota ora, si vota nel 2023” – e ha duramente attaccato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “il re è nudo. Risolviamo i problemi. Pensare di risolvere con un tweet, un post o su Instagram è populismo. La politica richiede il rispettoliturgie della democrazia. Poiché c’è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche”. “Questo è il punto fondamentale: non giochiamo con le istituzioni, ...

you_trend : Con le dimissioni dei tre membri del #Governo in quota #ItaliaViva - annunciate in conferenza stampa da Matteo… - sofonisba55 : RT @Arturo_Scotto: Si chiama crisi al buio. Tutto il resto è intrattenimento del pubblico. Comprese le dimissioni delle ministre più annunc… - MastriTina : @MariM64768014 Persino le loro dimissioni le ha annunciate lui. - armando_gatto : RT @Arturo_Scotto: Si chiama crisi al buio. Tutto il resto è intrattenimento del pubblico. Comprese le dimissioni delle ministre più annunc… - Irenesalieri : RT @Arturo_Scotto: Si chiama crisi al buio. Tutto il resto è intrattenimento del pubblico. Comprese le dimissioni delle ministre più annunc… -

Ultime Notizie dalla rete : Annunciate dimissioni

Renzi apre la crisi di governo. "Conte non rispetta le regole democratiche". Il PD "Grave errore che pagheranno tutti gli italiani". In conferenza stampa Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ...Renzi annuncia dimissioni Bellanova Bonetta e Scalfarotto, il video in streaming sulle pagine social di Matteo Renzi e di Italia Viva ...