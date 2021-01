Anne Hathaway detesta il suo nome: "Non chiamatemi più Anne, per favore" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Durante il Tonight Show with Jimmy Fallon Anne Hathaway ha confessato di odiare il suo nome: "chiamatemi come volete ma non Anne". Anne Hathaway, intervistata da Jimmy Fallon durante l'episodio di ieri sera del Tonight Show, ha esordito con una sorprendente confessione: l'attrice odia profondamente il suo nome d'arte e preferirebbe di gran lunga essere chiamata in "qualunque altro modo". "chiamatemi Annie, tutti, tutti, chiamatemi Annie, per favore", ha detto all'inizio dell'intervista. "Possiamo parlare del mio nome per un secondo? Purtroppo è iniziato tutto quando avevo 14 anni, ho fatto uno spot pubblicitario e mi hanno chiesto: 'Che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Durante il Tonight Show with Jimmy Fallonha confessato di odiare il suo: "come volete ma non"., intervistata da Jimmy Fallon durante l'episodio di ieri sera del Tonight Show, ha esordito con una sorprendente confessione: l'attrice odia profondamente il suod'arte e preferirebbe di gran lunga essere chiamata in "qualunque altro modo". "Annie, tutti, tutti,Annie, per", ha detto all'inizio dell'intervista. "Possiamo parlare del mioper un secondo? Purtroppo è iniziato tutto quando avevo 14 anni, ho fatto uno spot pubblicitario e mi hanno chiesto: 'Che ...

