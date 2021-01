Angela Grignano | ancora nessun risarcimento per la ballerina ferita nell' esplosione a Parigi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) commentaha quasi perso la vita due anni fadi un panificio a, a pochi passi dall'hotel dove la 26enne trapanese con la passione per la danza lavorarava. ...

Angela Grignano ha quasi perso la vita due anni fa nell' esplosione di un panificio a Parigi, a pochi passi dall'hotel dove la 26enne trapanese con la passione per la danza lavorarava. Quattro i morti ...Il 12 gennaio 2019 la giovane trapanese è rimasta gravemente ferita durante l'esplosione a Parigi per una fuga di gas di una boulangerie: un video per ricordare i vigili del fuoco deceduti. Le istituz ...