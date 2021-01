Ancora più freddo sull'Italia: nel weekend venti gelidi e neve (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il team de iLMeteo.it comunica che una massa d'aria gelida dalla Russia nel corso di giovedì irromperà impetuosa sull'Italia sotto forma di venti nordorientali che dilagheranno ovunque. Le correnti ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il team de iLMeteo.it comunica che una massa d'aria gelida dalla Russia nel corso di giovedì irromperà impetuosasotto forma dinordorientali che dilagheranno ovunque. Le correnti ...

lauraboldrini : Dopo i fatti di #Washington e la sospensione degli account di #Trump, si pone ancora più urgente un tema: non si pu… - LiaQuartapelle : Purtroppo #LisaMontgomery è stata uccisa con una iniezione letale oggi. Si tratta della prima esecuzione di una do… - NicolaPorro : Ecco l’ultima assurda proposta di via Nazionale...?? @gspazianitesta - Gioiaste1 : @asiasinasce Non ho ancora letto niente, ma mi attengo alle tue parole e mi fido. Unica cosa, sono stufa di sentire… - GaIadhrim : @vitcastagna @CittadinaJ @mgabrielladavid Pazienza un corno cara signora, lei la sua vita già ce l'ha, molti invece… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora più Scemo e più Scemo 2: cameo per Jennifer Lawrence CINEblog.it