Ancora ostaggio delle Regioni. Nuovi rinvii sulla scuola. Solo quattro governatori hanno riaperto le superiori. Gli altri indicano date tra il 18 gennaio e il 1° febbraio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Contrariamente all’impegno preso a dicembre, soltanto gli studenti delle scuole superiori di Toscana, Valle D’Aosta e Abruzzo sono rientrati in classe l’11 gennaio mentre in Trentino Alto Adige erano state riaperte già il 7 gennaio scorso. Tutte le altre stanno insistendo per rinviare Ancora la ripresa delle lezioni in presenza, nonostante i limiti ormai riconosciuti della Didattica a distanza. Lo ripete da settimane la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: La Dad per la ministra non funziona più, non è pensata per un arco temporale prolungato, se portata troppo a lungo, il rischio è di “creare disuguaglianze che colpiscono gli studenti più fragili, colpisce i ragazzi più deboli perché la scuola non è Solo luogo di apprendimento è vita, socialità, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Contrariamente all’impegno preso a dicembre, soltanto gli studentiscuoledi Toscana, Valle D’Aosta e Abruzzo sono rientrati in classe l’11mentre in Trentino Alto Adige erano state riaperte già il 7scorso. Tutte le altre stanno insistendo per rinviarela ripresalezioni in presenza, nonostante i limiti ormai riconosciuti della Didattica a distanza. Lo ripete da settimane la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: La Dad per la ministra non funziona più, non è pensata per un arco temporale prolungato, se portata troppo a lungo, il rischio è di “creare disuguaglianze che colpiscono gli studenti più fragili, colpisce i ragazzi più deboli perché lanon èluogo di apprendimento è vita, socialità, ...

