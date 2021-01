Anche Grillo preoccupato per la crisi di governo: 'Basta polemiche, prima il bene dell'Italia' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Un patto tra tutti i partiti, costruttori per il bene comune dell'Italia". E' quanto propone Beppe Grillo in una lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione pubblicata su Facebook nel ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Un patto tra tutti i partiti, costruttori per ilcomune". E' quanto propone Beppein una lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione pubblicata su Facebook nel ...

