Amsterdam vuole vietare i cannabis coffee shop ai turisti | “Devono venire qui per l' arte

I turisti non residenti rischiano di essere banditi dai cannabis coffee shop di Amsterdam. La decisione è promossa dalla sindaca Femke Halsema, che vuole in questo modo colpire la criminalità organizzata e ridurre il turismo per droga. In base alla proposta di Halsema, sostenuta dalla polizia, solo i residenti olandesi potranno entrare nei 166 bar che vendono marijuana, una misura che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo anno. Lo riporta il Guardian. Secondo quanto emerso da una ricerca governativa, il 58% dei turisti stranieri visitano la città principalmente per consumare droga. "Amsterdam è una città internazionale e desideriamo attirare i turisti, ma per la sua ricchezza, la sua bellezza e le sue istituzioni culturali", ha

La decisione è promossa dalla sindaca Femke Halsema, che vuole in questo modo colpire la criminalità organizzata e ridurre il turismo per droga ...

Amsterdam, la sindaca vuole bandire il "turismo della cannabis"

'L'esclusione dei turisti dai coffee shop ora avrà un importante effetto collaterale negativo' spiega. Nella città olandese - da decenni simbolo del liberalismo sul consumo di cannabis e sul sesso a p ...

La decisione è promossa dalla sindaca Femke Halsema, che vuole in questo modo colpire la criminalità organizzata e ridurre il turismo per droga ...'L'esclusione dei turisti dai coffee shop ora avrà un importante effetto collaterale negativo' spiega. Nella città olandese - da decenni simbolo del liberalismo sul consumo di cannabis e sul sesso a p ...