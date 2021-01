America’s Cup 2021 | obiettivo Prada Cup per Luna Rossa Bertelli sogna la sfida ai neozelandesi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il lunghissimo percorso di avvicinamento è ormai agli sgoccioli ed i riflettori sono già tutti puntati sul golfo di Hauraki in vista della prima giornata ufficiale di gara dellaCup, torneo di selezione tra glinti valevole per la qualificazione alle Finali della 36ma edizione della Coppa America di vela. Gli appassionati italiani sono pronti ad entusiasmarsi a partire da venerdì 15 gennaio per il cammino diPirelli Team, Challenger of Record chedi vincere laCup per poter affrontare i campioni in carica di Emirates Team New Zealand dal 6 marzo nell’Cup. Il team del Bel Paese ha chiuso le World Series di dicembre in terza posizione con un bilancio di 3 ...