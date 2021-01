America’s Cup 2021, le previsioni meteo: si parte col sole, domenica rischio pioggia. E il vento? Tutti gli scenari (Di mercoledì 13 gennaio 2021) MetService, il quotato servizio meteo neozelandese, ha reso note le sue previsioni per il weekend del 15-17 gennaio. E gli appassionati di vela hanno subito prestato attenzione perché nel fine settimana andranno in scena le regate del primo round robin della Prada Cup, la kermesse che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Luna Rossa si prepara a battagliare con i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic, ma quali sono le previsioni meteo in vista delle regate nella baia di Auckland? Il meteorologo Mmathapelo Makgabutlane parla di un eccellente inizio di fine settimana: venerdì soleggiato, con brezze marine nel pomeriggio locale (le regate scattano alle ore 15.00 neozelandesi, le 03.00 di notte italiane) e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) MetService, il quotato servizioneozelandese, ha reso note le sueper il weekend del 15-17 gennaio. E gli appassionati di vela hanno subito prestato attenzione perché nel fine settimana andranno in scena le regate del primo round robin della Prada Cup, la kermesse che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista dellaCup. Luna Rossa si prepara a battagliare con i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic, ma quali sono lein vista delle regate nella baia di Auckland? Ilrologo Mmathapelo Makgabutlane parla di un eccellente inizio di fine settimana: venerdìggiato, con brezze marine nel pomeriggio locale (le regate scattano alle ore 15.00 neozelandesi, le 03.00 di notte italiane) e ...

