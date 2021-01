America’s Cup 2021 | la velocità di Luna Rossa A quanti km h equivale un nodo?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) A cheva? Che punte è in grado di toccare l’imbarcazione italiana e a quando riesce a sfrecciare sull’acqua? Queste sono alcune delle domande più ricorrenti tra gli appassionati che si apprestano a seguire con grande interesse laCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. L’imbarcazione italiana affronterà Inoes Uk e American Magic nella Prada Cup, l’obiettivo è quello di conquistare il trofeo per poi andare a fronteggiare Team New Zealand nelle regate che assegneranno la vecchia brocca. Si incomincia venerdì 15 gennaio, ma ovviamente si è già visto qualcosa durante le World Series di gennaio e le regate di preparazione delle ultime settimane.sembra essere in ottima foma, il suo AC75 con foil pare essere bene sul pezzo ed è pronto per ...