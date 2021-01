Amazon prevede di fare un’offerta per i diritti televisivi della Serie A (Di mercoledì 13 gennaio 2021) , entrando in competizione con Sky di Comcast Corp. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti “a conoscenza dei fatti”.L’offerta di Amazon è per i diritti di trasmissione in streaming del campionato italiano di calcio per il suo servizio Prime Video. La scadenza per la presentazione delle offerte per i diritti per i prossimi tre anni è il 26 gennaio e, secondo le fonti di Bloomberg, mira ad almeno 1,5 miliardi di euro per ogni anno. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) , entrando in competizione con Sky di Comcast Corp. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti “a conoscenza dei fatti”.L’offerta diè per idi trasmissione in streaming del campionato italiano di calcio per il suo servizio Prime Video. La scadenza per la presentazione delle offerte per iper i prossimi tre anni è il 26 gennaio e, secondo le fonti di Bloomberg, mira ad almeno 1,5 miliardi di euro per ogni anno.

