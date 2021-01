Allarme terapie intensive: in nove regioni superata soglia critica del 30%. Ecco quali sono (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le occupate da pazienti tornano, a livello nazionale, sopra la soglia d'allerta del 30% , attestandosi al 31%, l'1% in più rispetto a 7 giorni fa. Cresce dell'1% rispetto a una settimana fa anche il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le occupate da pazienti tornano, a livello nazionale, sopra lad'allerta del 30% , attestandosi al 31%, l'1% in più rispetto a 7 giorni fa. Cresce dell'1% rispetto a una settimana fa anche il ...

