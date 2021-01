Alitalia, il commissario dice che sono a rischio gli stipendi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I 73 milioni erogati a fine anno dallo Stato non bastano per le prossime scadenze. Leogrande sollecita il governo a dare altri 77 milioni e a far partire in fretta Ita. Ma Caio e Lazzerini frenano Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I 73 milioni erogati a fine anno dallo Stato non bastano per le prossime scadenze. Leogrande sollecita il governo a dare altri 77 milioni e a far partire in fretta Ita. Ma Caio e Lazzerini frenano

