Alexei Navalny, l’annuncio a cinque mesi dall’avvelenamento: «Domenica tornerò in Russia» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ad agosto era stato avvelenato, ora l’attivista russo ha comunicato sulla sua pagina Instagram di essere quasi guarito: «Posso finalmente tornare a casa». Alexei Navalny si trova ancora in Germania dove era stato trasferito lo scorso agosto per ricevere cure adeguate in un ospedale di Berlino. Ora il politico oppositore del presidente russo Vladimir Putin ha detto che Domenica 17 gennaio farà ritorno in patria con un volo Pobeda. «Sono sopravvissuto. E adesso Putin, che ha ordinato il mio omicidio, sta dicendo ai suoi servitori di fare tutto il possibile affinché io non ritorni», ha scritto l’attivista, annunciando che il servizio penitenziario russo ha chiesto a un tribunale di incarcerarlo per aver violato i termini della sospensione condizionale della pena concessagli per una condanna a tre anni e mezzo della fine del 2014. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ad agosto era stato avvelenato, ora l’attivista russo ha comunicato sulla sua pagina Instagram di essere quasi guarito: «Posso finalmente tornare a casa».si trova ancora in Germania dove era stato trasferito lo scorso agosto per ricevere cure adeguate in un ospedale di Berlino. Ora il politico oppositore del presidente russo Vladimir Putin ha detto che17 gennaio farà ritorno in patria con un volo Pobeda. «Sono sopravvissuto. E adesso Putin, che ha ordinato il mio omicidio, sta dicendo ai suoi servitori di fare tutto il possibile affinché io non ritorni», ha scritto l’attivista, annunciando che il servizio penitenziario russo ha chiesto a un tribunale di incarcerarlo per aver violato i termini della sospensione condizionale della pena concessagli per una condanna a tre anni e mezzo della fine del 2014. ...

