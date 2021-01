Alex Zanardi ha ricominciato a parlare: "Ha comunicato con la famiglia" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ha ripreso a parlare Alex Zanardi, dopo il grave incidente in handbike avvenuto l’anno scorso vicino a Siena lo scorso anno. Ne ha dato notizia Federica Alemanno, neuropsicologa dell’ospedale San Raffaele, dove il campione è ricoverato. Si legge sul Corriere della Sera: ?È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva. Lui c’era! E ha comunicato con la sua famiglia”, ha detto Alemanno, che a lungo ha tenuto la mano del campione quando si stava risvegliando al San Raffaele di Milano. Leggi anche... La battaglia di Alex Zanardi, ora vede e sente Zanardi, 90 giorni dopo. Il medico: "Muove le dita. Reagisce. Sogno di vederlo alle Olimpiadi" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ha ripreso a, dopo il grave incidente in handbike avvenuto l’anno scorso vicino a Siena lo scorso anno. Ne ha dato notizia Federica Alemanno, neuropsicologa dell’ospedale San Raffaele, dove il campione è ricoverato. Si legge sul Corriere della Sera: ?È stata una grande emozione quando ha cominciato a, nessuno ci credeva. Lui c’era! E hacon la sua”, ha detto Alemanno, che a lungo ha tenuto la mano del campione quando si stava risvegliando al San Raffaele di Milano. Leggi anche... La battaglia di, ora vede e sente, 90 giorni dopo. Il medico: "Muove le dita. Reagisce. Sogno di vederlo alle Olimpiadi"

