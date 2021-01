Alex Zanardi ha parlato: “Ha comunicato con la famiglia”/ “Nessuno ci credeva” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nuovo clamoroso passo in avanti per Alex Zanardi, che ha parlato per la prima volta dopo il drammatico incidente del 19 giugno: “Una grande emozione” Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nuovo clamoroso passo in avanti per, che haper la prima volta dopo il drammatico incidente del 19 giugno: “Una grande emozione”

Eurosport_IT : Che bel buongiorno, una grande emozione anche per tutti noi, forza Alex #Zanardi! ?? - Eurosport_IT : Una grande emozione anche per tutti noi, forza Alex! ?? #Zanardi | #AlexZanardi - fanpage : Invincibile #AlexZanardi, ha comunicato con la sua famiglia - Gocceironiche : RT @andrea_pecchia: Alex Zanardi è tornato a parlare con la sua famiglia. Le uniche parole belle che vorrei ascoltare oggi. #AlexZanardi #… - lacittanews : Splendide notizie arrivano da Alex Zanardi. L'ex pilota che lo scorso 19 giugno era stato coinvolto in un grave inc… -