Alberto Genovese, l’interrogatorio: “Tutte prostitute, denunciato perché non ho pagato” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alberto Genovese lascia la sua versione dei fatti nell’interrogatorio fiume durato più di cinque ore: “Erano Tutte prostitute. Non l’ho pagata e mi ha denunciato. Sono stato punito”. Prova a… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021)lascia la sua versione dei fatti nelfiume durato più di cinque ore: “Erano. Non l’ho pagata e mi ha. Sono stato punito”. Prova a… L'articolo proviene da MeteoWeek.

BandaPopolare : Un padrone infame che vuole farsi passare da incapace di intendere e volere è patetico oltre che vigliacco...quasi… - IrisSportello : Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti su La7 processa le ragazze che hanno denunciato Alberto Genovese per stup… - Noemithestar : Alberto Genovese davanti ai Pm: 'Non l'ho pagata e mi ha denunciato' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: I verbali di Alberto Genovese: 'Non l’ho pagata dopo aver fatto sesso e mi ha denunciato' - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Alberto Genovese, la sua versione: «Mi ha denunciato perché non l'ho pagata, attorno a me una 'macchina mangiasoldi'» https://… -