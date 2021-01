Al via il 1° appuntamento della Digital Talent Week: online oltre 300 opportunità di lavoro per la Generazione Z (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Prende il via il 18 gennaio, il 1°appuntamento della Digital Talent Week 2021, il programma annuale di fiere Digitali del lavoro, organizzato da CVing, realtà italiana Digitale focalizzata in servizi di Digital recruiting. Questo primo evento virtuale è dedicato alla GenZ, i giovani under 25, diplomati e neolaureati, in cerca di opportunità per l’avvio di una carriera e della propria crescita professionale. L’evento che si tiene esclusivamente online sulla piattaforma integrata di CVing sino al 24 gennaio, vanta la partecipazione di 20 aziende nazionali e internazionali, con oltre 300 opportunità di lavoro per 100 posizioni aperte ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Prende il via il 18 gennaio, il 1°2021, il programma annuale di fierei del, organizzato da CVing, realtà italianae focalizzata in servizi direcruiting. Questo primo evento virtuale è dedicato alla GenZ, i giovani under 25, diplomati e neolaureati, in cerca diper l’avvio di una carriera epropria crescita professionale. L’evento che si tiene esclusivamentesulla piattaforma integrata di CVing sino al 24 gennaio, vanta la partecipazione di 20 aziende nazionali e internazionali, con300diper 100 posizioni aperte ...

TaniGian : RT @HuffPostItalia: Al via il 1° appuntamento della Digital Talent Week: online oltre 300 opportunità di lavoro per la Generazione Z https:… - pixel_di : RT @HuffPostItalia: Al via il 1° appuntamento della Digital Talent Week: online oltre 300 opportunità di lavoro per la Generazione Z https:… - HuffPostItalia : Al via il 1° appuntamento della Digital Talent Week: online oltre 300 opportunità di lavoro per la Generazione Z - ConverterFlexo : Il neo Presidente di Giflex Alberto Palaveri presenterà il suo programma in un evento on line il 19 gennaio… - maxibonelli : RT @YolBlog: #MAGAZZINIMUSICALI - Terzo appuntamento su #Rai2 #RADIO2 con #CARA, #FABRIZIOMORO, #THEZENCIRCUS, #ZUCCHERO -

Ultime Notizie dalla rete : via appuntamento Al via il 1° appuntamento della Digital Talent Week: online oltre 300 opportunità di lavoro per la Generazione Z L'HuffPost Insubria, stagione concertistica via Facebook

Siamo arrivati già al primo appuntamento 2021 per la XX stagione concertistica dell’Università dell’Insubria, diretta dal maestro Corrado Greco e proposta in streaming a causa dell’emergenza sanitaria ...

Al via il 1° appuntamento della Digital Talent Week: online oltre 300 opportunità di lavoro per la Generazione Z

Parte il 18 gennaio l’evento 100% digitale dedicato al recruiting che mette in contatto talenti ed aziende sulla piattaforma integrata di CVing ...

Siamo arrivati già al primo appuntamento 2021 per la XX stagione concertistica dell’Università dell’Insubria, diretta dal maestro Corrado Greco e proposta in streaming a causa dell’emergenza sanitaria ...Parte il 18 gennaio l’evento 100% digitale dedicato al recruiting che mette in contatto talenti ed aziende sulla piattaforma integrata di CVing ...