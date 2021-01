Al Rainbowfreeday | presenti anche gli artisti Si Musica Lavica Records

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ in arrivo il grande spettacolo degli indipendenti Rainbow Free Day, centinaia di partecipanti per un fitto programma di eventi online di quindici giorni, dal 15 al 30 gennaio.Protagonisti della prestigiosa manifestazione nazionale,glisiciliani di, etichetta discografica di Denis Marino, etichetta giovane e dinamica cha ha da poco festeggiato il primo anno di attività.Un’intera serata dedicata aglisiciliani, il 19 gennaio si avvicenderanno i nomi dell’etichetta nello spazio streaming: Luca Di Stefano, Lina Gervasi, Andreazzurra, Domenico Quaceci, Manutsa, Luigi Iarocci, Dinastia.Grande attesa per l’evento: centinaia di adesioni fra i principali operatori italiani dello spettacolo e dell’arte, oltre duecento appuntamenti, per un evento ...