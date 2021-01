Aggressioni online | i vaccini scatenano gli haters | 1 medico su 4 molestato sui social

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da eroi a capri espiatori nel giro di pochissimi mesi, anche sui. Mai come in questa seconda ondata della pandemia gli operatori sanitari hanno subito tante e pesantie molestie soprattutto: da insulti personali, che arrivano a coinvolgere anche i familiari, a vere e proprie minacce di morte o di stupro. «In questi ultimi mesi abbiamo ricevuto numerosissime segnalazioni da parte di medici e di operatori sanitari vittime di attacchi suimedia, - dichiarano i legali C&P – Capita a chi esercita la professione medica di subire attacchi personali, ma dopo l'estate abbiamo registrato un'impennata di questo fenomeno: oltre 1su 4 confessa di esser stato vittima di almeno un'aggressione sul web. E con l'inizio della vaccinazione anti-Covid ...

13 GEN - Da eroi a capri espiatori nel giro di pochissimi mesi, anche sui social. Mai come in questa seconda ondata della pandemia gli operatori sanitari hanno subito tante e pesanti aggressioni e mol ...