Adriano Urso, l'amaro destino di un talentuoso pianista jazz, finito a fare il rider a causa della crisi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La gravissima crisi economica che stiamo vivendo, tra gli altri, affigge non soltanto gli esercenti di bar, ristoranti o locali ma, soprattutto, quanti legati ad attività 'fiscalmente' spesso poco considerate, e per questo tra le prime totalmente ignorate dai cosiddetti ristori varati dal governo. E' il caso dei moltissimi lavoratori appartenenti al mondo del spettacolo dove, operai, macchinisti, tecnici di palco, e maestranze varie, senza lavoro da mesi, così come le oro famiglie, sono condannati ad una durissima 'sopravvivenza'. Poi c'è la categoria dei musicisti professionisti, il cui unico sostentamento, è strettamente legato all'attività live. Non ci riferiamo evidentemente ai loro molto più fortunati colleghi da 'hit-parade' (relativamente toccati dalla crisi economica), ma a coloro che 'fanno musica' nei locali, nelle piazze estive, o nei ...

