Addio alle baby star. TikTok cambia le regole

Non sarà più possibile vedere i video dei profili di chi ha meno di 16 anni se non si è nella cerchia degli amici. "Vogliamo che rimanga una piattaforma sicura" fa sapere la compagnia cinese. La mossa fa parte di una autoregolamentazione sempre più stretta messa in pratica da...

macOS 11.2 beta 2 risolve il problema di compatibilità con i firewall di terze parti

Con la beta 2 di macOS 11.2 risolto un problema che impediva ad utility di terze parti il corretto monitoraggio di alcune utility/servizi di rete di macOS Big Sur.

Anticipazioni Un posto al sole 18-22 gennaio: Vittorio disperato dopo l'addio di Alex

L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato per la settimana che va dal 18 al 22 gennaio 2021 in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulle nuove trame rivelano che si parlerà d ...

