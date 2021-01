Abruzzo | bimbo di 9 mesi azzanato in faccia dal cane di famiglia | è grave

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ ricoverato in gravi condizioni un neonato di appena 9aggredito in casa daldi. Il piccolo era in braccio alla mamma, nella sua abitazione di Celano (L’Aquila), quando il quadrupede l’ha morso in pieno viso. Celano,aggredisce neonato: il piccolo è in gravi condizioni Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.