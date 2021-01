Abbiamo 9 regioni avanti per riapertura palestre e piscine a gennaio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quella di oggi è senza ombra di dubbio una buona notizia in ottica riapertura palestre e piscine, almeno per coloro che sperano in una svolta entro il mese di gennaio. Ieri, ad esempio, vi ho parlato con uno specifico approfondimento della possibilità che nel giro di un paio di settimane ci fosse una parziale svolta per chi si ritrova in zona bianca. In questo caso, infatti, potrebbe esserci una ripresa parziale delle attività in questione, cominciando magari da sedute individuali e sperando che la curva dei contagi Covid regga almeno per tutto febbraio. Le regioni messe meglio per riapertura palestre e piscine a gennaio La novità del giorno, seppur non ufficiale, riguarda proprio il concetto di zona bianca. In un primo momento ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quella di oggi è senza ombra di dubbio una buona notizia in ottica, almeno per coloro che sperano in una svolta entro il mese di. Ieri, ad esempio, vi ho parlato con uno specifico approfondimento della possibilità che nel giro di un paio di settimane ci fosse una parziale svolta per chi si ritrova in zona bianca. In questo caso, infatti, potrebbe esserci una ripresa parziale delle attività in questione, cominciando magari da sedute individuali e sperando che la curva dei contagi Covid regga almeno per tutto febbraio. Lemesse meglio perLa novità del giorno, seppur non ufficiale, riguarda proprio il concetto di zona bianca. In un primo momento ...

