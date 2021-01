A Bari furbetti del ticket costano all’Asl 5 milioni di euro

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) BARI – Ammonta a quasi 5 milioni e 671mila euro il danno subito dalle casse dell’Asl di Bari a causa di chi tra il 2011 e il 2015 ha usufruito di prestazioni sanitarie in regime di esenzione da reddito pur non avendone diritto. Per questo, l’azienda sanitaria ha inviato 30mila lettere destinate ai furbetti del ticket e scovati grazie a un controllo incrociato dei dati finanziari e reddituali da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze, ministero del Lavoro e del ministero della Salute, tramite la tessera sanitaria.