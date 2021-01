76% guariti Covid ha sintomi fino a 6 mesi dopo Stanchezza | debolezza | ansia e

you_trend : ?? #Coronavirus, 06/01/21 • Attualmente positivi: 568.712 • Deceduti: 76.877 (+548) • Dimessi/Guariti: 1.556.356 (+… - Dome689 : RT @lucarango88: @RegLombardia ??#Lombardia #Covid_19 #11gennaio Casi +1.488 (502.246 +0,30%) Deceduti +62 (25.849 +0,24%) Guariti +4.717 (… - selinrauhl : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 06/01/21 • Attualmente positivi: 568.712 • Deceduti: 76.877 (+548) • Dimessi/Guariti: 1.556.356 (+20.227) •… - LMtredici : #coronavirusitalia #coronavirus Dati 11/1 #Lombardia Diagnosi 1488 (Ieri 3267) Decessi 62 Guariti 4717 Ti +3 Ricov… - anna_mitica : RT @lucarango88: ??Bollettino #Lombardia #Covid_19 #11gennaio Casi +1.488 (502.246 +0,30%) Deceduti +62 (25.849 +0,24%) Guariti +4.717 (421… -

Ultime Notizie dalla rete : 76% guariti

Il Sussidiario.net

1' di lettura 13/01/2021 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7031 tamponi: 4588 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2579 nello screening ...I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 480 (121 in provincia di Macerata, 216 in provincia di Ancona, 81 in provincia di Pesaro-Urbino, 27 in provincia di Fermo, 17 in provincia di Ascoli Piceno ...