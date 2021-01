«1984», così George Orwell diventa serie tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non un adattamento fedele dell’opera letteraria, ma una sua ibridazione con la versione teatrale. L’americana Wiip, casa di produzione indipendente, ha dichiarato di voler realizzare una serie televisiva a partire da 1984, la distopia delle distopie, scritta da George Orwell nel 1948. «Mentre il mondo si aggrappa alla democrazia e ai governi in un’epoca divisa fra sorveglianza, fake news e decadenza della verità, l’urgenza del capolavoro di Orwell è innegabile», hanno dichiarato i produttori dell’opera, spiegando come «La televisione sembra la destinazione naturale per ritrarre una società in cui le persone si fidano più dei loro schermi che del mondo fuori dalle loro finestre». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non un adattamento fedele dell’opera letteraria, ma una sua ibridazione con la versione teatrale. L’americana Wiip, casa di produzione indipendente, ha dichiarato di voler realizzare una serie televisiva a partire da 1984, la distopia delle distopie, scritta da George Orwell nel 1948. «Mentre il mondo si aggrappa alla democrazia e ai governi in un’epoca divisa fra sorveglianza, fake news e decadenza della verità, l’urgenza del capolavoro di Orwell è innegabile», hanno dichiarato i produttori dell’opera, spiegando come «La televisione sembra la destinazione naturale per ritrarre una società in cui le persone si fidano più dei loro schermi che del mondo fuori dalle loro finestre».

