13 gennaio: su 7.281 tamponi, rilevati 467 nuovi contagi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.281 tamponi molecolari sono stati rilevati 467 nuovi contagi ai quali si aggiungono 79 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 7,5%. Sono inoltre 6.020 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 391 nuovi casi (6,5%). I decessi registrati sono 22, ai quali si aggiungono 9 morti pregresse afferenti al periodo tra il 9 e il 31 dicembre 2020. I ricoveri nelle terapie intensive sono 69 mentre quelli in altri reparti scendono a 665. I decessi complessivamente ammontano a 1.981, con la seguente suddivisione territoriale: 492 a Trieste, 923 a Udine, 431 a Pordenone e 135 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 41.805, i ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.281molecolari sono stati467ai quali si aggiungono 79 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 7,5%. Sono inoltre 6.020 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati391casi (6,5%). I decessi registrati sono 22, ai quali si aggiungono 9 morti pregresse afferenti al periodo tra il 9 e il 31 dicembre 2020. I ricoveri nelle terapie intensive sono 69 mentre quelli in altri reparti scendono a 665. I decessi complessivamente ammontano a 1.981, con la seguente suddivisione territoriale: 492 a Trieste, 923 a Udine, 431 a Pordenone e 135 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 41.805, i ...

Sono 507 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 126.140 unità. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 507 casi ...

