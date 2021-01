ZTE Axon 20 5G e le cuffie LiveBuds sono disponibili anche in Italia (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo smartphone ZTE Axon 20 5G e le cuffie true wireless ZTE LiveBuds sono disponibili anche in Italia. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo smartphone ZTE20 5G e letrue wireless ZTEin. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

ZTE Axon 20 5G è il primo smartphone 5G con fotocamera frontale sotto un display privo di notch o foro di perforazione, mentre ZTE LiveBuds sono delle cuffie true wireless con riduzione avanzata del r ...

Huawei: appare un nuovo brevetto per la selfiecam

In queste ore è emerso un brevetto pubblicato da Huawei che mostra una nuova soluzione relativa alla camera in-display dei futuri device del marchio.

