Zona rossa Lombardia, Fontana: «Ci stiamo avvicinando: le scuole potrebbero chiudere tutte» (Di martedì 12 gennaio 2021) La Lombardia vede rosso: a lanciare l'allarme il governatore Attilio Fontana. «La scorsa settimana l'Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 gennaio 2021) Lavede rosso: a lanciare l'allarme il governatore Attilio. «La scorsa settimana l'Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri...

reportrai3 : A fine novembre da Venosa a Pisticci i sindaci lamentano il contrario e chiedono più personale. A Ferrandina, in pr… - Agenzia_Ansa : L'allarme di #Fontana: 'La #Lombardia si sta avviando alla zona rossa' #Covid #ANSA @FontanaPres… - SkyTG24 : Covid, Gela diventa “zona rossa”: quasi 800 cittadini positivi - lucason23 : Passiamo da zona gialla a zona rossa nel giro di una settimana e pretendete che la gente non si senta presa in giro? #Lombardia - fioredioppio : @queencanetti211 Tanto fra un po' c'è la sessione invernale che è un po' come la zona rossa ?? -