Zingaretti avverte Renzi: se c'è la crisi andiamo a votare. E a Italia Viva l'ipotesi non conviene

Nicola Zingaretti non vuole la crisi e usa una metafora nota per lanciare il suo messaggio a Matteo Renzi a poche ore dal cdm che dovrà approvare il Recovery Fund: se il vaso si rompe i cocci non si rimettono insieme. In pratica l'avviso a Italia Viva è questo: far aleggiare lo spettro delle elezioni anticipate che certo non appaiono in questo momento come l'ipotesi più conveniente per i Renziani. Non è un mistero che Renzi punti a un governo magari guidato da Draghi o da un'altra personalità (anche del Pd) evitando il ricorso alle urne. Zingaretti: meglio tenersi Conte piuttosto che fare una crisi al buio Per Renzi insomma il problema è Conte, lo stesso Giuseppe Conte che secondo ...

Una possibilità che non si augura, ma avverte che "quando il vaso si rompe i cocci non ... Una crisi sarebbe "un errore politico" secondo Zingaretti, così come eventuali elezioni anticipate: "Le ...

Partito democratico e Movimento 5 Stelle fanno quadrato intorno a Giuseppe Conte, assediato dalle bordate di Italia Viva sul Recovery Plan e sulla gestione ...

