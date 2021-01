Witsel infortunato, il Belgio lo aspetta e lo celebra così… (VIDEO) (Di martedì 12 gennaio 2021) Axel Witsel si è infortunato al tendine d'Achille e ha così compromesso la sua stagione col Borussia Dortmund. La speranza è quella di rivederlo per l'Europeo col suo Belgio. La Nazionale lo aspetta e intanto ne ricorda un gol pazzesco sui social.caption id="attachment 1078227" align="alignnone" width="516" Witsel (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) Axelsi èal tendine d'Achille e ha così compromesso la sua stagione col Borussia Dortmund. La speranza è quella di rivederlo per l'Europeo col suo. La Nazionale loe intanto ne ricorda un gol pazzesco sui social.caption id="attachment 1078227" align="alignnone" width="516"(getty images)/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Witsel infortunato, il Belgio lo aspetta e lo celebra così... (VIDEO) - - DortmundItalia : Primo cambio per il BVB: fuori Axel Witsel, dentro Emre Can. Witsel si è infortunato al piede e sembra essere una cosa seria. #BVB - Nicolarn21 : Ma come si è infortunato Witsel -