Winter Marathon, il fascino delle auto d'epoca nella neve (Di martedì 12 gennaio 2021) La Winter Marathon ritorna anche quest'anno, a Madonna di Campiglio, dal 14 al 17 gennaio 2021. È un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati di motori, che avranno l'occasione di vedere in azione alcuni delle auto d'epoca più belle mai realizzate. L'edizione che partirà nel prossimo weekend sarà la numero trentatré, con Eberhard & Co. che si conferma Main Sponsor e Official Timekeeper, per sfidare il tempo insieme ai partecipanti alla competizione invernale di regolarità. La Winter Marathon 2021 avrà come protagonisti un centinaio di equipaggi provenienti dall'Italia e da altri paesi europei e sarà riservata alle vetture costruite entro il 1968, alle quali si aggiungerà una selezione di modelli di particolare interesse storico prodotti fino al 1976.

