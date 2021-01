WINDTRE: la fibra ultraveloce arriva a Peschiera Borromeo e Seregno (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gennaio 2021 – WINDTRE estende i servizi in fibra ultrabroadband in Lombardia e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a Peschiera Borromeo e Seregno, importanti centri residenziali e produttivi, situati rispettivamente nell’area metropolitana di Milano e nella bassa Brianza. L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg conferma il proprio impegno per ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia in fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. fibra WINDTRE tutto incluso con un anno di Amazon Prime a 28,98€ Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE ha commentato: “Da oggi, anche i cittadini e le imprese di Peschiera ... Leggi su pantareinews (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gennaio 2021 –estende i servizi inultrabroadband in Lombardia e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a, importanti centri residenziali e produttivi, situati rispettivamente nell’area metropolitana di Milano e nella bassa Brianza. L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg conferma il proprio impegno per ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia inottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia.tutto incluso con un anno di Amazon Prime a 28,98€ Gianluca Corti, Chief Commercial Officer diha commentato: “Da oggi, anche i cittadini e le imprese di...

ITALICOM1 : WindTre, la fibra arriva a Peschiera Borromeo e Seregno - giannifioreGF : #WINDTRE: la fibra ultraveloce arriva a Peschiera Borromeo e Seregno - Gazzettadmilano : WindTre, fibra a Peschiera Borromeo e Seregno. - Mondo3 : #WINDTRE estende i servizi in fibra ultrabroadband in Lombardia e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a P… - _PuntoZip_ : WINDTRE: Torna in TV la campagna dedicata a ‘SUPER FIBRA’ -