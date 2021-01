WHATSAPP : NESSUN “SIGNAL” PER ABBANDONARLA, NEPPURE UN “TELEGRAM” (Di martedì 12 gennaio 2021) Gentili Navigatori, dopo il nostro articolo “WHATSAPP 8 febbraio 2021 : nuovi termini privacy ma NESSUNa intromissione nella lettura dei nostri messaggi privati” abbiamo ricevuto tantissime email e messaggi WHATSAPP da nostri lettori e clienti nei quali ci viene chiesto se è un bene o un male rimanere su WHATSAPP alla luce delle modifiche imminenti sulla Privacy Policy della nota applicazione di Menlo Park di proprietà di Facebook. Molti utenti non erano NEPPURE a conoscenza del fatto che Facebook fosse proprietaria di WHATSAPP dal lontano 2014 ! Confermiamo che non vi è alcun motivo per cambiare piattaforma di messaggistica per due ragioni fondate : Non vi è alcuna modifica nella modalità di condivisione dei dati WHATSAPP con Facebook nella Regione europea (dove è ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 12 gennaio 2021) Gentili Navigatori, dopo il nostro articolo “8 febbraio 2021 : nuovi termini privacy maa intromissione nella lettura dei nostri messaggi privati” abbiamo ricevuto tantissime email e messaggida nostri lettori e clienti nei quali ci viene chiesto se è un bene o un male rimanere sualla luce delle modifiche imminenti sulla Privacy Policy della nota applicazione di Menlo Park di proprietà di Facebook. Molti utenti non eranoa conoscenza del fatto che Facebook fosse proprietaria didal lontano 2014 ! Confermiamo che non vi è alcun motivo per cambiare piattaforma di messaggistica per due ragioni fondate : Non vi è alcuna modifica nella modalità di condivisione dei daticon Facebook nella Regione europea (dove è ...

generacomplotti : RT @fisco24_info: WhatsApp e l'avviso sulla nuova privacy: perché per noi non cambia nulla: Nessun complotto dietro al messaggio di WhatsAp… - green_milano : RT @Nova24Tec: WhatsApp e l'avviso sulla nuova privacy: perché per noi non cambia nulla Nessun complotto dietro al messaggio di WhatsApp. S… - generacomplotti : RT @Nova24Tec: WhatsApp e l'avviso sulla nuova privacy: perché per noi non cambia nulla Nessun complotto dietro al messaggio di WhatsApp. S… - generacomplotti : RT @lucatremolada: WhatsApp e l'avviso sulla nuova privacy: perché per noi non cambia nulla Nessun complotto dietro al messaggio di WhatsAp… - fisco24_info : WhatsApp e l'avviso sulla nuova privacy: perché per noi non cambia nulla: Nessun complotto dietro al messaggio di W… -