Whatsapp cambia policy, Gallucci: 'Usare altre piattaforme? Il rischio è trovare pochi contatti' (Di martedì 12 gennaio 2021) Il recente aggiornamento dei termini di servizio e la privacy policy di Whatsapp ha suscitato nel pubblico non poche preoccupazioni. In particolar modo gli utenti non hanno gradito la notizia legata ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Il recente aggiornamento dei termini di servizio e la privacydiha suscitato nel pubblico non poche preoccupazioni. In particolar modo gli utenti non hanno gradito la notizia legata ...

sole24ore : #WhatsApp e l’#avviso sulla nuova #privacy: perché per noi non cambia nulla - NicolaPorro : #Whatsapp cambia le regole sulla privacy. I proprietari (#Facebook) presentano una serie di giustificazioni. La ver… - fabio_sona : Ecco perché le nuove #policy di #WhatsApp non hanno effetto in #EU. Da leggere - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Whastapp cambia policy, Chieffi: «Scelta di consapevolezza, sta a noi prendere una decisione» - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Whatsapp cambia policy, Gallucci: «Usare altre piattaforme? Il rischio è trovare pochi contatti» -