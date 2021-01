Volley | Paola Egonu sempre più vicina al Fenerbahce? Offerta da 1 milione di euro! Il procuratore | “Presto per parlarne”

(Di martedì 12 gennaio 2021)sarebbepiù tentata dalle sirene del, squadra turca in pressing asfissiante sull’opposto della Nazionale Italiana. Una delle giocatrici più forti del mondo sarebbe seriamente corteggiata dalla società di Istanbul, la quale avrebbe avanzato un’stratosferica: contratto da circa undi euro all’anno, cifra sbalorditiva per l’universo del. La 22enne, attualmente in forza alla corazzata Conegliano (grande favorita per la conquista di scudetto e Champions League), starebbe valutando l’opzione e, secondo quanto riportaball.it, avrebbe già ceduto al corteggiamento e sarebbe pronta ad accasarsi alsubito dopo le Olimpiadi. L’azzurra lascerebbe dunque le Pantere dopo un paio ...

